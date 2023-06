Didi J progovorila za "Avaz" o svojim planovima: Moj život postaje rijaliti

Sve stižem

Kako napreduje Vaša američka karijera?

- Karijera u Americi fenomenalno napreduje. Kada se vratim, čeka me dosta obaveza. Početkom februara ću se naći na nekoliko crvenih tepiha u Los Anđelesu i Njujorku, a tu je još dosta drugih velikih dešavanja. Uporedo radim na novom albumu, tu su nove pjesme na engleskom jeziku. Također, vrijedno radim na novim duetima s još većim zvijezdama nego što su to do sada bile. Veoma sam uzbuđena zbog toga. Međutim, pored svega toga, moj najveći projekt, koji uskoro izlazi, jeste moja aplikacija koja će biti dostupna cijelom svijetu. Mislim da ću oduševiti ljude ovim projektom. To je, zapravo, aplikacija koja će biti dostupna na Apple i Android telefonskim uređajima. Tu će se moći vidjeti svi ekskluzivni sadržaji o meni, dešavanja u mom životu, od karijere, do toga šta Didi jede u toku dana. Nešto kao rijaliti.

Kako usklađujete obaveze, s obzirom na to da boravite i u Srbiji i u Americi?

- Navikla sam da mnogo putujem, stalno sam u pokretu. Trudim se da organizujem svoj dan i završim što više obaveza. Za mene je dan kada sjedim kod kuće i ništa ne radim izgubljen dan. Sa svojim timom sarađujem i čujemo se konstantno. To je moj tim u Americi koji čini više od 100 ljudi. Uspijevam uskladiti sve te obaveze, na obje strane. Uživam u tome što radim.