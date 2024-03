Lidija Bačić napokon progovorila o svojem ljubavnom statusu, evo šta je otkrila

Pjeva sve

- Kad otpjevam dalmatinsku pjesmu, mislim si - to je to, super. Onda otpjevam neku rock pa mislim da sam rokerica. I onda opet pjevam neku zabavnu koja je za koncert i mislim si - to je to što treba raditi, što publika hoće. U biti, kao sve mi je dobro, tako da mislim da ću i nastaviti u tom tonu kad mogu svašta otpjevati. Imam još jednu baladu sličnu kao 'Lipa Dalmacija' za iduće ljeto, možda Splitski festival. Vidjet ćete me u svemu kao i dosad - rekla je Lile.

Čuva privatnost

A ljubi li Lidija Bačić?

- Pa, to već nekako godinama zadržavam za sebe. Neki vole pričati, neki ne. Ja više volim o sebi i o svojem poslu. Ali lijepo mi je, to je to. Jednog dana kad se odlučim udati, onda će svi znati. Ti ćeš imati prvi intervju. Dok to još nije finalno, da znamo da je to to za udaju – neću ništa pričati - otkrila je.

Kad bi morala ocijeniti svoju životnu sreću trenutačno na ljestvici od 1 do 10, gdje bi to bilo?

- Devet, recimo. Nećemo deset, devet je. Lijepo mi je, ali uvijek može bolje, tako uvijek težim – još boljem - zaključila je Lidija za kraj.