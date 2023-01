Tanja Savić odgovorila Saši Popoviću: Govorio je kako je ulagao najviše nade u mene

- Isto kao i sada. Tata je unosio badnjak u kuću, a mama zrnevlje. Naravno, tu bi bila i tradicionalna trpeza na Badnje veče. To su lijepi momenti koji ostaju urezani u sjećanje.

Osvrnula se i na to kako je slavila praznike dok je bila dijete.

- Uskoro se bliži Božić i mi volimo da smo tog dana skupa. Djeca vole prazničnu atmosferu i neizostavno kićenje jelke, tako da su me baš obradovali kada sam se prije nekoliko dana vratila sa puta - kaže Tanja.

BEZ JAČE POLOVINE

- E to se sigurno neće dogoditi uskoro, što ne znači da sam prestala da vjerujem u ljubav.

Ponosan na nju

Saša Popović i dalje tvrdi da je Tanja mogla biti još veća zvijezda nego što jeste, rame uz rame sa ostalima, a ona se osvrnula na njegovu tvrdnju i prokomentarisala u svom stilu.

- Znam da je ranije govorio kako je ulagao najviše nade u mene. Sa ove distance, mislim da je sada ponosan na mene što je i izjavio u nekoliko navrata. To saznanje mi imponuje s obzirom na to da je on jedan od najznačajnijih ljudi u mojoj karijeri - sa osmijehom na licu dodala je Tanja.

Također, Tanja je prokomentarisala i to što dosta mlađih pjevačica, više vode računa o stasu, nego o pjevanju.

- Važno je da svako pronađe svoj put, a u ovom slučaju se svako služi onim što ima. Svakako se u današnje vreme muzika i sluša i gleda. Lijepo je kada je u paketu i jedno i drugo - priznala je ona.