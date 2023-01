Zvezdan Slavnić odlučio da zaprosi Anđelu: Oglasila se njegova supruga Ana

Koliko su ozbiljne namjere koje zadrugar Zvezdan Slavnić ima prema Anđeli Đuričić govori i njegova namjera da je zaprosi.

-Promijenila mi je život. Nikad se nisam osjećao ovako živim i sretnim. Zaprosit ću je! Volio bih da se poslije “Zadruge” vjenčamo i započnemo zajednički život. Sve je krenulo iz druženja! Najvažnije je da su partneri prijatelji, pa onda sve ostalo. Volim njen osmijeh i to što je veoma zrela za svoje godine. Razumijemo se u svemu – istakao je Zvezdan, dok se Anđela nadovezala riječima:

-Porodična sam osoba i jedva čekam da se udam i imam djecu. Ako Zvezdan i ja nastavimo ovako lijepo da se slažemo, voljela bih da se vjenčamo. Nikad me nijedan muškarac nije ovoliko mazio i pazio! Osjećam se kao princeza. Nije mi prijatno zbog toga, ali emocije su bile jače od svega. Žao mi je što neko pati zbog mene, ali to je bila njegova odluka. Ni na šta ga nisam natjerala! Svjesna sam šta je sve žrtvovao zbog mene i trudit ću se da uspijemo, da ne bi sve bilo za džabe. Jedno drugom smo veliki oslonac u rijalitiju, nadam se da će tako biti i napolju. Za Novu godinu sam dobila čestitku od porodice u kojoj je pisalo da me podržavaju i to mi je najvažnije. Znam da je i njegov tata Moka uz nas i puno mi je srce zbog toga!

Ovim povodom oglasila se i njegova bivša nevjenčana supruga Ana.

