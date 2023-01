Ona je bivši supermodel: U 58. godini pozirala je u toplesu

Golišava fotografija

''Nova godina zijeva širom otvorena. Dočekujem je gola. Zato što nemam što skrivati. Napokon mi je ugodno u vlastitoj koži. Ne treba mi oklop kad sam naoružana svojim iskustvima i mudrošću koju mi je ona donijela. To ne znači da ne postoje. To je ono zbog čega stojim uspravno i ponosno, čak i kad sam neodjevena'', napisala je u opisu motivacijske poruke.

U najboljim godinama

57-godišnjakinja je jednom iskreno progovorila o problemima starenja u današnjem društvu i zašto se osjeća kao da je konačno u najboljim godinama.

U opisu fotografije je objasnila da ju je jedan voditelj upitao: "Kako si podnosila toliku ljepotu u mlađim danima? Kako ti je bilo kada si ušla u neku prostoriju, a svi bi pozornost usmjerili na tebe? Nedostaje li ti sva ta pažnja?".

"Nedostaje mi pažnju", odgovorila je Paulina te dodala: "Starenje, u našem društvu se cijeli život vrti oko načina na koji izgledaš. I to mi nije baš lako za prihvatiti".

Paulina je inače rođena u nekadašnjoj Čehoslovačkoj i proslavila se ranih 80-ih, no jednom je prilikom priznala kako nije uvijek cijenila svoju ljepotu koja ju je vinula u sam vrh svijeta mode.

Paulina danas ima američko i švedsko državljanstvo i živi u Americi s 26-godišnjim sinom Jonathanom i 21-godišnjim Oliverom koje je dobila s frontmenom grupe The Cars Rickom Ocasekom koji je preminuo u 75. godini u septembru 2019. godine. Par je prije njegove smrti prolazio kroz brakorazvodnu parnicu, no živjeli su skupa u New Yorku gdje je pronašla njegovo beživotno tijelo.

Obdukcija je pokazala da je preminuo od posljedica kardiovaskularne bolesti, a zanimljivo je da je Paulinu isključio iz oporuke tvrdeći da ga je napustila nakon 30 godina braka. No budući da se nisu razveli, prema zakonu države New York imala je pravo na određeni dio njegove imovine koja je bila procijenjena na 80 miliona dolara.