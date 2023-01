Hejli Biber o svom zdravstvenom stanju: Borila sam se s PTSP-om nakon moždanog udara

- Nakon toga sam se borila s tjeskobom. Borila sam se sa simptomima PTSP-a poput straha da će se to možda ponovo dogoditi - otkrila je Hejli u podcastu "Run-Through with Vogue".

Manekenka je rekla da je bila u Palm Springsu kada je pretrpjela moždani udar i primila hitnu medicinsku pomoć u martu prošle godine te da je pomisao na taj događaj previše čak i za ispričati u podcastu. Dodala je da je to definitivno najstrašnija stvar kroz koju je ikada prošla.

- Ali mislim da je vedrija strana za mene to što me to navelo da otkrijem da imam rupu u srcu - izjavila je 26-godišnja manekenka.

Hejli i Džastin Biber uvijek su bili otvoreni i iskreni prema fanovima o svojim zdravstvenim problemima. Nedugo nakon njenih zdravstvenih problema i Džastin se također trebao medicinsku pomoć dok se borio s Ramsay Hunt sindromom, stanjem zbog kojeg mu je jedna strana lica privremeno bila paralizirana.