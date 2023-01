Princ Hari u memoarima opisao prvu svađu s Megan: Rekla je da ne želi djecu s nekim poput mene

Dugoiščekivani memoari princa Harija (Harry) pod nazivom "Spare" od danas su i službeno u prodaji, a nije trebalo dugo čekati da se saznaju nove pikanterije koje je vojvoda od Suseksa u njima otkrio.

Mnoge je iznenadilo što je jedna od prvih stvari koje je detaljno opisao njegova svađa s Megan (Meghan) koju je doživio na samom početku veze.

Kaže da je njihova prva svađa bila poput udarca groma koji ga je trgnuo i pomogao mu da počne rješavati svoje probleme iz djetinjstva.

- Vino mi je možda udarilo u glavu. One sedmice provedene u borbi s novinarima možda su me iscrpile […]. Meg je rekla nešto što sam pogrešno shvatio. Dijelom je to bilo zbog naših kulturoloških razlika, dijelom zbog jezične barijere, ali sam te večeri bio i malo preosjetljiv. Pitao sam se zašto se tako obrušila na mene - napisao je Hari pa nastavio: