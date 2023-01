Kejt Vinslet zagrlila mladu novinarku: Ovo će biti najbolji intervju

Radile su intervju za njemačku televiziju ZDF povodom filma "Avatar: Put vode", a kada je djevojka slavnoj glumici rekla da joj je to prvi put da s nekim radi intervju, Kejt ju je zagrlila i uvjerila da će to biti najbolji intervju ikad.

- Prvi put to radiš? Pa, znaš šta, kada napravimo ovaj intervju, bit će to najbolji razgovor ikad - a znaš zašto? Zato što smo mi odlučile da će biti. Upravo smo odlučile, ti i ja, da će ovo biti fantastičan intervju. Možeš me pitati što god želiš i ne moraš se bojati, sve će biti nevjerovatno -rekla je Vinslet kako bi ohrabrila Martu.

Snimka s početka intervjua proširila se društvenim mrežama, a mnogi su pohvalili gestu glumice.