Ivana Nikolić o udvaračima: Stvarno ne znam gdje ću sa svim tim parama i stanovima

View this post on Instagram

Kako kaže, nije probala ovu tradiciju, pa je zbog toga možda sama.

- Stvarno ne znam gdje ću sa svim tim parama i stanovima. Nikada nisam davala komentare na takve objave. Prosto živim potpuno normalno i nisam neko ko se pravda jer nemam ni stanove ni automobile koje bi sad trebalo da prijavim. Tako da ništa od takvog muškarca. Nisu mi novine promijenile život. Nemam ni starijeg ni mlađeg pored sebe - konstatovala Ivana.

Pojedine pjevačice smatraju da brak i djeca mogu da im ugroze karijeru, a nekadašnja članica grupe Hurricane nije saglasna sa tim mišljenjem.

- Ne plašim se ničega u tom smislu. Volim i brak i djecu, ali trenutno nemam vremena za to. Fokusirana sam na karijeru, ali ne bježim od toga. Kada dođe doći će. Mislim da ne treba da se ostavi karijera u zamjenu za dijete, smatram da sve to može da se postigne, pogotovo ako to voliš, a ja sam osoba koja zaista voli djecu tako da mi to uopšte ne bi palo teško - izjavila je Ivana, a prenio je Kurir.