Dino Merlin usrećio Ernu Saljević: Veliki i sjajni čovjek posjetio influensericu

Najveća muzička zvijezda s ovih prostora Dino Merlin još jednom je pokazao svoju jednostavnost i prizemljenost. Naime, on je posjetio Ernu Saljević, jednu od najpoznatijih influenserica u BiH i modnu dizajnericu, čiji je profil na Instagramu "Diva is Back".

- Sluša me pažljivo dok mu govorim kako i gdje sve pravimo, postavlja mi potpitanja, a meni ofirno da mu priznam da mi srce pjeva kao njegov bek vokal od ushićenja dok imam priliku sve to da mu pričam, jer osjećam da ga iskreno interesuje. Govorim i ja onda njemu da sam ga slušala sada u Budvi dok je pjevao sve moje omiljene pjesme... A da mi je srce bilo kao tepsija kada se u mojoj Crnoj Gori, uz ljude sa svih strana regije, sa srećom pjevalo "Jel' Sarajevo gdje je nekad bilo" i "Bosnom behar probeharao". Čudna je to ljubav i ponos koji osjećam u trenutku kada se svi volimo i kada nas pjesma sve spoji, onako kako treba - napisala je Saljević.

U sljedećim objavama otkrila je koje su joj omiljene Merlinove pjesme i zašto.