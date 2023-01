Njena majka nije govorila o mogućem uzroku smrti.

Inače i Lisa Marije je bila pjevačica. Ona je imala devet godina kada je njen otac preminuo od srčanog zastoja.

Njezina muzička karijera započela je debitantskim albumom “To Whom It May Concern” iz 2003. Slijedio je album "Now What" iz 2005., a oba su dospjela među deset najboljih na Billboardovoj rang listi albuma 200. Treći album, "Storm and Grace", objavljen je 2012. godine.