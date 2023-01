Posljednja objava kćerke Elvisa Prislija rastužila sve: "Sada si sa svojim sinom..."

View this post on Instagram

- Željela sam ovo objaviti ovdje u nadi da će svima koji trebaju to čuti pomoći na neki način.

Smrt je dio života, sviđalo se to nama ili ne. Kao i tugovanje. Tuga ne prestaje niti nestaje ni na koji način, godinu ili više godina nakon gubitka. Tuga je nešto što ćete morati nositi sa sobom do kraja života, unatoč tome što nas neki ljudi žele uvjeriti drugačije. Ne možeš to preboljeti niti nastaviti dalje - napisala je Lisa u tekstu i priznala da krivi samu sebe zbog Benjaminove smrti.

Dodala je da ništa ne može ukloniti bol.

- No podrška ponekad može pomoći da se osjećate manje usamljeno - napisala je.

U komentarima ispod objave mnogi sada pišu da ih je Lisin tekst rastužio, ali da je ona "sada sa svojim sinom i ocem".

Sina Benjamina Lisa je dobila u braku s Denijem Kiom.