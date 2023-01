Pogledajte kako je Jana izgledala prije dvije decenije

View this post on Instagram

Osim što je imala nekoliko kilograma manje, Jana je tada svoju vitku liniju istakla provokativnim stajlingom, koji godinama kasnije, nije bio dio njenog stila oblačenja.

Tokom jednog od svojih gostovanja u emisiji "Grand šou", Jana je bila vrlo oskudno odjevena. Na sebi je imala crni veš i brushalter, a preko prozirnu haljinu u istoj boji, što je, nesvakidašnje izdanje za pjevačicu.

Podsjetimo, Jana sa suprugom Ivanom ima nasljednicu Kristinu Džulijet, koja je mamina kopija.

- Muž mi je skoro otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. On je željeo da se naša kćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. A Džulijet je srednje ime jer se rodila u Americi i tata je htio da ima neko umetničko ime. Ali to stoji samo u pasošu - ispričala je jednom prilikom Jana.