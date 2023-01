Ana Bavrka za "Avaz": Nisam odustala od posla i sebe

- Ja sam žena koja (zasad) jako dobro slaže prioritete i vodim se onom sve u svoje vrijeme. Zoran i ja smo trenutno ovako posložili naše živote, gradimo zajednički život, ostvarujemo planove, ali to nipošto ne znači da sam odustala od sebe i posla. Dapače. Zoran je moja velika podrška i partner u poslu. Realno, pola kampanja je snimio upravo on.

U nekom trenutku života ste prelomili da želite život podrediti ljubavi a ne karijeri. Putujete, pratite Vašeg zaručnika i stalno ste zajedno. Šta se desilo pa ste željeli to, a ne svakodnevni odlazak na posao kao voditeljica?

- Meni je svaki dan na poslu bio najljepši dan. Uvjerila sam se da postoje ljudi i kolektiv koji vam ne pravi stres, nemate onog ružnog grča u želucu kada idete na posao. Mogu reći da me Bog nagradio s izborom posla i kolektiva. Televizijski posao ili živiš stopostotno ili ga ne radiš. Tako je jednostavno.

- Nije mi žao što nisam radila, jer je vrlo brzo posao na televiziji ukrao moje srce i ispunio sva moja očekivanja i doslovno sam ostvarila snove. Što se tiče učenja tolike godine, ni to mi nije žao, jer znanje je moć i to vam niko ne može oduzeti.

Zoran je Vaša velika ljubav i jako dugo ste zajedno, ali jako dugo ste bili i razdvojeni. Koji je bio najteži moment u Vašoj vezi, kad ste bili toliko tužni da ste mislili da nešto nećete podnijeti?



- Život je satkan od lijepih i manje lijepih trenutaka. Ja uvijek i isključivo pamtim one lijepe. Teške i tmurne dane, Bogu hvala, lako zaboravljam, imam neki filter i tako mi je ljepše. Ali ono što mi itekako još pomaže da se nosim s problemima je činjenica koja kaže proći će. Uistinu, sve prođe i nema toga što ne mogu podnijeti. Isto vrijedi i za sve vas, vjerujte mi.

Ženska strana

Šta želite ostvariti ove godine?

- Nemam dugoročne planove. Imam dnevne ciljeve. I uživam u rješavanju istih. Jedina molitva i dugoročna želja je da sam zdrava i da su svi moji zdravi. Dosegla sam taj limit godina kada mi je to najvažnije i svjesna sam blagodati istog. Tako da, samo to. Jer kad ste zdravi, onda možete sve. I rješavati probleme, raditi, izlaziti, putovati, ma sve.

Kakve dojmove nosite nakon susreta s Emili Ratajkovski?

- Emili je nestvarno lijepa i njegovana žena. To je ono što zaključite na prvu kada je vidite, ali imala sam privilegiju upoznati je i zagrebati površinu i shvatiti da je pored svih gore navedenih stvari, još ljepša unutra. Ima jednu posebnu životnu priču i tu žensku stranu koju ja jako volim. Odlučna je i hrabra. Usudi se puno toga reći i uraditi u ovom "muškom" svijetu. To me fascinira. Volim jake žene. Borbene.