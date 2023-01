Popularna bh. pjevačica Džejla Ramović ponovo je pokazala da je jedan od najboljih vokala regiona.

Ramović je oduševila publiku u šou "Nikad nije kasno", gdje je svojim glasom izazvala lavinu emocija.

Goraždanka i bivša pobjednica "Zvezda Granda" otvorila je ovosedmičnu emisiju i to čuvenim hitom "The show msut go on".

Mnogi fanovi bili su fascinirani Džejlinom izvedbom pa su je zasipali pozitivnim komentarima na društvenim mrežama, navodeći kako je na bini izgledala poput svjetske zvijezde.