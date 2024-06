Šta Vedrana Rudan piše o Zdravku Mamiću i njegovoj djevojci: Svi se čudili babi...

Hrvatska književnica Vedrana Rudan na svom blogu osvrnula se na vezu Zdravka Mamića i 30 godina mlađe Hercegovke Jelene Planinić.



"Baš me obradovala vijest da se naš nacionalni junak i heroj domovinskoga mira opet zaljubio. Cura je trideset godina mlađa od njega. Neka pati kome smeta. Ne smeta me, ali… Nije fer. Kad sam se ja treći put udala za muškarca od sebe mlađeg šesnaest godina, Hrvatska je bila na nogama - piše Rudan na svom blogu Rudan.info.

Dodala je da nije bilo medija koji nije komentirao njen ljubavni status kada se "udala" za 16 godina mlađeg,.

Mlada Jelena se zbog Zdravka Mamića razvela od uspješnog hercegovačkog poduzetnika



"U gluhe, radoznale, perverzne uši. Svi su se čudili "babi" koja je s jednom nogom u grobu zgrabila za batak piletinu. Moja "piletina" je imala 56 godina. Uzalud. O meni se pisalo i govorilo kao da sam u krevet odvela nekoga u trinaestoj. Za anonimne i potpisane hejtere, o hejtericama da se ne govori, bila sam "stara krava", "stara kur*etina", neki su poželjeli da me j..e Manolić.

Brinuli su o osjećajima moje dječice u pedesetoj i bivšeg muža u šezdeset i petoj. Mnogi su znali da nisam normalna i da me jednostavno treba smjestiti u ustanovu u kojoj radi ekipa koja zna kako sa posebno perverznim luđakinjama", nastavila je Rudan.

"A bio je samo šesnaest godina mlađi. Da je bio trideset djeca bi mi oduzela poslovnu sposobnost i ukrala sve nekretnine. U ludnici bi potplatili nekoga da me do smrti drži uspavanu poput Trnoružice ili, još vjerojatnije, da me uspava zauvijek", dodala je spisateljica.

Rudan dalje piše da njezin treći muž nije mogao izdržati pritisak pa ju je ostavio.