Rita Ora napokon priznala: Više nisam na tržištu

Rita Ora (32) konačno je potvrdila da se udala za 15 godina starijeg reditelja Taika Vaititija (Taika Waititi), opisujući svadbu kao "savršen" i "poseban dan".

Ora je ono o čemu se već dugo priča potvrdila za Heart Radio Breakfast dok je promovirala svoj najnoviji singl "You Only Love Me", nedugo nakon što je pozirala u toplesu kako bi proslavila izlazak pjesme.

- Da, udala sam se. Ja službeno više nisam na tržištu, ljudi. Odlučila sam to držati privatnim i više za sebe, ali sa svojim novim spotom pokazujem ono što je moglo biti.