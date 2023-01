Branka Blek Rouz završila fakultet a radi kao striptizeta

Najpoznatija srbijanska striptizeta Branka Milijančević, poznatija kao Branka Blek Rouz, otkrila je u svom velikom intervjuu kako je počela da se bavi striptizom. U samom startu, Branka se prisjeća svog dolaska u Beograd iz male sredine.

- Čudni su putevi gospodnji. Čovjek nikada ne zna šta će u životu raditi. Rođena sam u Šapcu, živjela na selu, išla sam na pedagošku akademiju i obrazovala sam se da budem učiteljica, pedagog. Kada sam došla u Beograd, udala sam se. To su bile devedesete godine, jako je bilo teško, rat, inflacija. Onda naravno da su krenuli problemi životni. Ne samo meni, nego svima - započela je priču Branka.

Nakon razvoda u svijet striptiza

- Ja sam se razvela prije toga, stigla sam i da se razvedem i da sa drugim nevjenčanim suprugom rodim drugog sina. To je bilo iz braka u brak. Za sve je bio šok kako je Branka odjednom počela da se bavi striptizom jer sam ja bila dijete za primjer, sve se to desilo slučajno. Tada su ljudi imali velike predrasude o striptizu. To je bio šok - prisjeća se Branka.