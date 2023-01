Saša Popović otkrio: Ostalo mi je još 15 godina života

Saša tada nije obraćao mnogo pažnje na izrečeno, međutim nakon toliko godina u kojima se ostvarilo sve što je Vanga prorekla, on sve češće razmišlja o tome koliko mu je još ostalo te da li će se i ove njene riječi ostvariti, a kroz šalu kaže da zato kupuje nove skupocjene automobile koje obožava:

Saša Popović stekao je pravo bogatstvo kada se nakon “Slatkog greha” otisnuo, radeći prvo u “Zam” produkciji, potom u “Grandu”, čiji je bio vlasnik i osnivač, a to je upravo ono što mu je u svom proročanstvu predvidjela Baba Vanga.

- Volim automobile, ne volim time da se hvalim. Šta mi je ostalo 15 godina života, da vozim još malo. Neki kažu da imam još dva lizinga i gotov sam - izjavio je Popović.

Također je dodao:

- Suzana je u kući sa mnom. Kćerki i sinu smo kupili stanove, lokale, i garažna mjesta i obezbijedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, dat će Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najljepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja - otkrio je Popović za srbijanske medije.