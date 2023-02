Amer Kadić za "Avaz": Iza mene je vrlo težak period

Pojavom društvenih mreža ni slutilo se nije da će postati platforme na kojima se može zarađivati, i to jako lijepo.

Tome svjedoče i influenseri koji su uspjeli unovčiti svoje znanje o fotografijama, video editima, te usmjeriti svoju kreativnost upravo ka tome.



O ovoj temi, ali i ružnom periodu koji je iza njega, za portal "Avaza" govorio je Amer Kadić, jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih influensera.

- Naime, ja sam 2017. godine po prvi put svoj profil stavio na javno, u tom trenutku sam radio kao direktor u telekomunikacijskoj kompaniji i nisam ni sanjao da ljudima može biti interesantan moj život u tom smislu – započinje Amer svoju priču.

Kako kaže, sve je došlo spontano, te nikada se nije nadao postignućima koja ima sada, bar ne da će ih ostvariti preko Instagrama.

- Kasnije 2018. godine uporedo sa poslom koji sam obavljao zajedno sa, regionalno najuspješnijim influencerom, Davorom Gerbusom otvaram agenciju za digitalni marketing – navodi Kadić.

Dodaje i to da je Davor imao iskustvo, a on volju, te da već sada pet godina uspješno rade, ali i to da nikada nije odustao od svoje karijere, te je bio i marketing direktor novootvorenog kina u Sarajevu.

Instagram kao posao

Instagram je društvena mreža koja je najviše pažnje privukla pojavljivanjem u online svijetu. Objavljivanje fotografija, kreiranje sadržaja i stalno informisanje pratitelja postala je svakodnevnica većine korisnika.

Instagram je iskrivljen oblik realnost ako se koristi pogrešno, smatra Kadić, i dodaje da smo tu svi nasmijani, lijepi i uživamo u životima kao da nemamo jednog jedinog problema.

- Prije par dana sam skrolao svoj Instagram profil, sve prelijepi momenti, ja nasmijan na fotografijama, okružen “prijateljima“, tada sam shvatio da je Instagram jedino mjesto gdje je sve prelijepo posloženo i gdje sve ima smisao – kaže Kadić.

Također, ističe i to da ukoliko uzmete porodični foto album u njemu teško da možete pronaći tužne trenutke tako da Instagram u suštini slavi život, naše najljepše životne trenutke, gdje smo lijepi i nasmijani.