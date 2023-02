Ana Mirjana Račanović-Jevtić za „Avaz": Nekad nisam razumjela zavist

Od tog trenutka pa sve do danas, ljudi Vas proglašavaju našom najljepšom misicom, prija li Vam to?

Jedna ste od rijetkih javnih ličnosti koje nemaju niti jedan negativan komentar.

- Stvarno nisam imala niti jedan skandal niti mrlju u svom životu, ali to je samo iz razloga što sam ja takva osoba. Ja nisam sklona incidentima niti volim da vrijeđam druge ljude. Takva sam po prirodi, ne volim pretjerano ni izlaske. Uvijek sam bila više vezana za porodicu, tada sam imala momka, a sada supruga, tako da nisam bila sklona tome. Nisam ni odlazila na ta mjesta da bih mogla da dam bilo kakvog povoda nekim ružnim natpisima.

Posebne i drugačije

Kako komentirate trend da žene sve više liče jedna na drugu, kao da su klonirane?

- Svako ima pravo da živi i radi sa svojim tijelom i životom šta hoće, ali ne mogu reći da mi se pretjerano sviđa. Mislim da je to više problem naših, balkanskih zemalja. Svugdje u svijetu je sasvim normalno da glumice i modeli teže da budu posebne i drugačije po nečemu, ako imate malo nepravilan nos, bilo kakvu razliku, to vas čini posebnom i ljepšom. To je problem našeg Balkana, pa zato težimo da ličimo na jednu osobu. Lično mi se to ne dopada, mislim da svaka žena treba da bude drugačija i posebna.

Koliko je Vama ljepota bila teret?

- Možda u nekim mlađim danima, nisam tada razumijevala tu malu zavist i ljubomoru od drugarica, ali poslije nisam imala nikakve neprijatnosti.