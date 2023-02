Špekulira se o novoj vezi: Tanja Savić u ljubavi sa biznismenom

Pjevačica Tanja Savić se navodno već tri mjeseca zabavalja sa jednim biznismenom iz Smedereva. On je razveden i ima kćerku koja je tinejdžerka i koju je upoznao sa pjevačicom. Blizak izvor pjevačice govori da joj biznismen poklanja mnogo pažnje i da želi sa njom da gradi nešto ozbiljno, piše "Kurir.rs".

- Tanja ne želi da priča o dečku i uopšteno o ljubavnom životu. Prije tri mjeseca započela je vezu sa biznismenom iz Smedereva koga prijatelji zovu Lola. On se inače razveo prije godinu dana, ima kćerku koja je tinejdžerka i nedavno je upoznao sa Tanjom. Poklanja joj mnogo pažnje, ali i razumijevanja. On je upoznao i Tanjinu porodicu koja je oduševljena sa njim. Ima 40 godina, nije balavac, u Tanju se baš zaljubio i želi da sa njom gradi nešto ozbiljno. Njih dvoje se znaju preko deset godina, ali nikada nisu imali neki prisniji kontakt. Kada bi se sreli, javljali su se jedno drugom i to je bilo sve do prije tri mjeseca - ispričao je izvor za "Kurir.rs".