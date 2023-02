Baka Prase: Nemam nikakvu ljubav prema Turskoj

Kontroverzni srbijanski YouTuber Baka oglasio se nakon, kako je naveo, što su ga ljudi pitali zašto ne donira novac Turskoj.

"Krivo mi je i izjavljujem saučešće svim žrtvama i njihovim porodicama, što sam već i uradio. Turskoj ne treba novac već ljudi koji će da spašavaju narod, vatrogasci, spasioci, itd. Srbija je to obezbjedila koliko je mogla. Turskoj ne fali novac, već ljudi. Pored toga ja nemam nikakvu ljubav prema Turskoj, niti me išta vezuje za nju. Nije mi, niti ikom može biti drago što su ljudi poginuli, ali djeca i ljudi stradaju u Srbiji i ostalim državama Balkana svaki dan i to je po meni podjednaka tragedija.