Održana dodjela Brit Awards: Hari Stajls najuspješniji

U 02 areni u Londonu sinoć je održana dodjela Brit Awards, a britanski pjevač Hari Stajls (Harry Styles) zabilježio je najveći uspjeh.

"Harry's House" proglašen je albumom godine, "As It Was" je proglašena pjesmom godine, a Hari je najbolji britanski izvođač s najboljim pop nastupom.

- Toliko sam ponosan na to što sam Britanac. Ovo je posebna noć za mene. Hvala vam puno na dobrodošlici kući - rekao je tokom preuzimanja nagrade.

Ostali pobjednici na ovogodišnjoj dodjeli Brit Awards su:

- Najbolja grupa i najbolji novi muzičari - Wet Leg

- Zvijezda u usponu - FLO

- Najbolji rock nastup - The 1975

- Najbolji hip hop nastup - Aitch

- Najbolji plesni nastup - Becky Hill

- Najbolja strana izvođačica - Beyonce

- Najbolja strana grupa - Fontaines D.C.

- Najbolja strana pjesma - "Break My Soul" - Beyonce

- Producent godine - David Guetta