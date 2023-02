Grupa "Let 3" objasnila koje poruke šalje njihova pjesma

Grupa "Let 3", koja će s pjesmom "Mama ŠČ!" predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, ovih dana je apsolutni hit.

Članovi grupe su za "In Magazin" objasnili koja je poruka njihove pjesme.

- Naša poruka je neka rat stane i neka bude puno ljubavi i mira. To je jedina poruka koju mi imamo i nosimo u srcu i u duši svojoj i to želimo prenijeti svima. Mi mislimo da svako mora imati pravo na svoje opredjeljenje, dom, na izbor. Eto, to je ideja - kazali su.



Tvrde da se ne opterećuju puno ni sa čim, a najmanje komentarima da ih zbog političkih konotacija treba diskvalificirati.