Poznati par proslavio 30 godina ljubavi

- Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla: "Ovom čovjeku ću da rodim djecu". I ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, i ostalo je historija, ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za "IN Magazin".

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

- Bili smo na moru, žena kleknula s peškirom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Niko to nije očekivao. Ja najmanje. Nakon godinu i nešto zabavljanja. Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana, prisjetio se Domitrović.

Vjenčali su se 1997. godine, nakon pet i po godina veze.