Fenomenalni Dženan Rakić prošao direktno u naredni krug Zvezda granda

Podsjećamo, kako je ranije portal "Avaza" pisao on je bio ulični pjevač kako bi na taj način zaradio za školovanje.

Na ideju je, kako je tada za "Avaz" rekao, došao gledajući na internetu umjetnike koji po ulicama evropskih metropola sviraju i pjevaju skoro na svakom ćošku.

- Promovišu jednostavno svoju umjetnost na ulici i samim tim i zarade. Pošto sam tada bio srednjoškolac, a srednjoškolcu je, što se kod nas kaže, svaka marka bitna... Imao sam to neko znanje iz muzičke škole. Odlučio sam da uzmem gitaru i da odem na naš trg u Bihaću i pokušam. To mi se i osladilo, mogu vam reći, jer ta interakcija s ljudima... Sviram, zabavljam ljude, oni stoje oko mene... Nisam tada ni radio aktivno, nisam svirao, u planu nije bilo da imam bend i sviram po pabovima i pivnicama, nego eto... Dijete koje se odlučilo da zaradi za sebe i svoje školovanje. Jesam uspijevao u tome. Na trgu sam bio svaki dan tokom ljeta, upoznali su me ljudi, cijeli grad me tako upoznao i tako me i danas znaju, kao "malog sa trga" - ispričao nam je tada Rakić.