Paris Hilton otkrila šta se desilo s Harvijem Vajnstinom

- Bila sam na ručku sa svojom prijateljicom, on je došao do stola i pitao me želim li biti glumica na što sam ja odgovorila da stvarno želim. Tada sam još bila tinejdžerica tako da sam bila impresionirana njime. Zatim mi je objasnio da bi trebali imati sastanak i da mogu doći u njegovu sobu i čitati scenarije. Ja jednostavno nisam htjela, nisam otišla - ispričala je Paris.

- Otišla sam u toalet, a on je krenuo za mnom vičući: "Želiš biti zvijezda". Pokušao je otvoriti vrata, lupao je po vratima, nisam htjela otvoriti. Došlo je osiguranje i doslovno ga odvelo, a on se bunio govoreći: "Ovo je moja zabava". To me uplašilo i izbezumilo - istakla je.

Paris Hilton će 14. marta objaviti svoju autobiografiju "Paris: The Memoir" u kojoj će otkriti detalje iz svog života.

Vajnstin trenutno služi zatvorsku kaznu od 23 godine u Njujorku, nakon što je tamo osuđen za seksualne napade, uključujući silovanje.

Nove presuda uključuje napad i silovanje koje su se navodno dogodile u hotelima u Los Anđelesu između 2004. i 2013. godine.