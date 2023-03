Komičar dobio 12. dijete pa poručio: Bog će odlučiti koliko ću ih imati

View this post on Instagram

Komičar je također rekao da želi biti u poziciji da brine za svu svoju djecu, koju ima sa šest žena, dok ostvaruju svoje strasti.

- To je blagoslov, nadam se da zbog onoga što ja mogu učiniti, moja djeca mogu raditi što god žele, biti u poziciji da ako žele biti nuklearni fizičar, da im mogu pomoći. Ako žele ići u vojsku, ako žele biti umjetnici, ako žele biti glumci, to je stvar za koju imamo sposobnosti. Počnimo razgovarati o tome sada kako bismo mogli pomoći da vaši snovi postanu stvarnost - rekao je.

Kenon je također spomenuo Boga kada je razgovarao o svojim porodičnim planovima u septembru 2021. godine.

- Razmislite o tome, ne možete reći: „Ne, gotov sam.“ Kao što ako Bog kaže, „Ne, ne“. Dolazim iz velike porodice, imam nekoliko braće i sestara, ponekad su me baka i djed odgajali u neortodoksnoj porodici, iskusio sam tako širok raspon odgoja da imam takvu ljubav i strast prema djeci i porodici... I ja želim veliku porodicu. Gospodin me blagoslovio onim što sam tražio, ali tražite i dobit ćete - rekao je tada za ET.