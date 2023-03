"Orfej u podzemlju" premijerno na sceni NPS

Nakon 33 godine opereta "Orfej u podzemlju" ponovo na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Premijera operte u dva čina "Orfej u podzemlju" kompozitora Jacquesa Offenbacha, u režijskoj postavci Nine Kleflin bit će izvedena u petak, 10. marta sa početkom u 19.30 sati.

U predstavi učestvuju solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Balet Narodnog pozorišta, te Sarajevska filharmonija kojom će dirigovati maestro Ognjen Bomoštar.

U naslovnim ulogama pojavit će se: Aida Čorbadžić / Tamara Štrelov Tabulov u liku Euridike, Amir Saračević igrat će Orfeja, Jasmin Bašić u ulozi Jupitera, te Ileš Bečei koji će utjeloviti lik Plutona.

Poigravanja sa svim formalizmima i malograđanštinama

Ostatak podjele čine: Amila Ravkić / Adelisa Saračević, Melisa Hajrulahović Tomić, Hana Salihović, glumica dramskog ansambla Emina Muftić, Dejan Kajević / Josip Katavić, Katarina Kikić Marić, Majo Marilović, Lejla Huseinćehajić, Siniša Markanović, Nedim Bašić, Dajana Segvić, Dragana Glumac, Alen Lemešević i Alen Mustafić.

- Komična opereta "Orfej u podzemlju" bila je hrabra drska i duhovita i u vrijeme kada je nastala, a na nama je da je i danas pokažemo u vedrom i suvremenom duhu. Izrugujući dosadno klasicističko kazalište koje se oslanja na starogrčke uzore, Offenbach je želio stvoriti zabavnu priču koja obiluje lako pamtljivim hitovima i brzim, veselim melodijama. To mu je tako dobro uspjelo da je čuveni pakleni ples (gallop infernal) postao poznat kao Can Can i osvojio sve noćne klubove Europe - izjavila je rediteljica Nina Kleflin.

Također je dodala da će u predstaviti biti svega.

- U predstavi koju pripremam za Narodno pozorište Sarajevo biti će duhovitog i ironičnog poigravanja sa svim formalizmima i malograđanštinama. Vidjeti će te bogove na Olimpu koji se ne ponašaju nimalo božanski, svijet ljudi koji obiluje bračnim nevjerama i lažima i paklenu zabavu u svijetu sijena gdje je sve dozvoljeno.