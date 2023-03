Karleuša otkrila koja je zemlja zvala da ih predstavlja na Eurosongu

View this post on Instagram

Karleuša kaže da od te pjesme nije odustala, pa će se naći na njenom novom albumu "Alfa", koji izlazi u maju ove godine:

- Pjesma je na "spenglišu". Malo je na engleskom, malo na španskom. To je u svijetu u trendu i svi to rade, od Kardi Bi do Dženifer Lopez - kaže Jelena.

Karleuša već neko vrijeme priča da će Srbiju predstavljati na Euroviziji samo ako je RTS direktno izabere, bez festivala.

- I vrapci na grani to znaju. Javni servis treba da me pozove jer me takmičenje sa bilo kim u ovoj zemlji ne interesuje. Naročito ne sa nekim amaterima ili ljudima koji ni u našoj zemlji nisu postigli uspjeh, a kamoli u svijetu. Strani mediji me stalno pitaju o Euroviziji, a ja se pravim da sam ja ta koja neće da ide. Ako me u Srbiji neće, ima ko hoće - rekla je pjevačica za "Informer".