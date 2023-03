Halid i Sejda Bešlić u braku su 46 godina: Ne mislimo se rastati do smrti

Halid Bešlić jedan je od najpoznatijih bh. pjevača narodne muzike, a njegova supruga Sejda, s kojom je u braku 46 godina, mu je najveća podrška.

On je u ranijem intervjuu za Jutarnji.hr otkrio kako je počela njihova ljubavna priča.

- Kad sam upoznao ženu, pjevao sam u kafani i snimio prvu singlicu. Oženio sam se i to je išlo paralelno. Doduše, već sam tada imao dobar kafanski staž, ali žena je stup kuće. Ona je radila u tvornici čokolade pa sam joj rekao da napusti posao da bi se posvetila kući, ali zato sam imao odgovornost prema tome. Ne mislimo se rastati do smrti. To je i ljubav i navika, ali što čovjek stari, sve se više voli. Tako to ide. Ako si prešao Rubikon, kuda ćemo? Sve i da hoćemo, nećemo se rastati - rekao je.