Publika se slila u Zetru iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i regiona i od prve do posljednje sekunde horski i iz sveg glasa pjevala s Halidom. Zetra je pucala po svim šavovima, atmosfera je bila usijana i neponovljiva, a Halid je, po mnogima, pjevao svoj koncert života. No, on je, kao i uvijek skroman, za „Avaz“ tek nekoliko minuta nakon što je malo prije ponoći sišao s bine kazao:

Od radnika do ambasadora

Jer to može samo Halid. On nije pjevač, on je institucija, on nije tek puka muzička zvijezda, on je raja, gospodin, legenda.

Publika se obično dijeli na onu koja sluša rokenrol i zabavnu muziku i na onu koja sluša narodnjake, ali Halida slušaju i vole svi – od radnika do ambasadora.

Halid je spektaklom u Zetri visoko podigao ljestvicu i zadao zadaću – i zanatsku i produkcijsku i ljudsku.