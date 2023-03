DJ Kaled nosi neprocjenjivi sat od bijelog zlata

Jedna od njegovih najnovijih Instagram priča predstavlja sat koji izgleda kao verzija linije "Jacob & Co. Billionaire ΙΙΙ". Međutim, pošto nikada nismo vidjeli ovaj model u zlatnoj boji, pitamo se da li di-džej Kaled debituje sa potpuno novom verzijom na svom zglobu ili je ovo prilagođeni model napravljen samo za njega.

Nema sumnje da di-džej Kaled voli luksuzan način života. On nikada nije krio svoju ljubav prema skupim stvarima i vrhunskim zadovoljstvima - od satova i hotela do automobila i privatnih aviona - često snimajući sebe na društvenim mrežama kako živi životom o kojem mnogi sanjaju.

Poznat po svom raskošnom načinu života, di-džej Kaled (DJ Khaled) je upravo pokazao zlatni dijamantski sat "Jacob & Co. Billionaire ΙΙΙ", tjerajući pratioce da se zapitaju da li je ovo novi model ili komad napravljen isključivo za njega.

View this post on Instagram

DJ Khaled je u prošlosti nosio "Jacob & Co. Billionaire ΙΙΙ" sa bijelim dijamantima, na dodjeli Oskara 2022, čija je cijena 3 miliona dolara. Sat koji nosi u svojoj Instagram priči izgleda veoma slično ovom modelu, ali izgleda da ima zlatni okvir umjesto srebrnog. Ako "Jacob & Co." ima zlatni model "Billionaire III", čini se da sat još nije dostupan javnosti.

Dok model "Billionaire III" košta 3 miliona dolara, postoji još jedan sat "Jacob & Co. Billionaire" koji je još raskošniji: "Billionaire Ashoka" ima 260 karata dijamanata u 18-karatnom bijelom zlatu. Ovaj komad košta 18 miliona dolara, što je cijena koja nije spriječila profesionalnog boksera Flojda Mejvedera (Floyd Mayweather Jr.) da kupi jedan za svoju kolekciju 2018.

Satovi "Billionaire της Jacob & Co" su sinonim za ekstremni luksuz, i nije iznenađenje da je Kaled brzo pokazao zadivljujući komad na društvenim mrežama. Osim toga, on nije jedini. Nedavno se Kristijano Ronaldo pohvalio "Jacob & Co." satom od 700.000 eura, dok je od decembra 2022. brend već lansirao dva ultraluksuzna modela posvećena slavnom portugalskom fudbaleru.