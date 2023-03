Srbijanski mediji bruje: U Parizu se potukle Bregine ljubavnice

- Bregović privatni život dobro krije. Sazna se poneka emotivna tajna, ali to se dešava vrlo rijetko. On se ne eksponira, vodi računa gdje i s kim se pojavljuje i putuje. Međutim, jednu situaciju nije mogao da iskontroliše. Radi se o tome da je mjesecima bio u paralelnoj vezi s dvije žene. I jednu i drugu je volio i poštovao na neki svoj način i nije mogao da ih ostavi - rekao je izvor.

- Nastao je haos kada je jedna saznala za drugu. Kako je došla do tih informacija, nije mi poznato, ali su se, em dobro posvađale, em počupale pa je obezbjeđenje u hotelu moralo da ih razdvaja - naveo je izvor za srbijanske medije.

Tvrdi da Bregović "nije znao šta ga je snašlo" i da on u Parizu ima svoju nekretninu u kojoj boravi, ljubavnicama iznajmljuje hotel.

- Jedna se čekirala na Instagramu da je u Parizu pa je druga povezala sve kockice i došla do hotela, gdje je strpljivo čekala da se pojavi. Sva sreća po Bregovića bila je ta što je on imao koncert taj dan pa se s njom nije vidio. Letjelo je perje, obezbjeđenje je moralo da reaguje i iz objekta da izbaci djevojku. Nakon toga su jedna drugoj slale prijeteće poruke, vrijeđale se, ponižavale i svađale oko Brege. Kad je vidio da je vrag odnio šalu, on se povukao iz obje priče, jer nije želio da se za ovo sazna. Ipak, bruka je pukla i to je bila glavna tema. Jedno vrijeme nije bio u kontaktu ni s jednom ni s drugom, ali, kada su se strasti smirile, to se zaboravilo i ponovo se viđao i s jednom i s drugom, s vremena na vrijeme - otkrio je.

Podsjećamo, Bregović je već 30 godina u braku sa Dženanom Sudžuka.