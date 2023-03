Lidija Bačić priznala da voli suludu brzinu: Potegnem i do 200 na sat, mogu i u štiklama

Pjevačica Lidija Bačić (37) u "Special Happy Show" stigla je s prinovom – psićem Bačijem, malenim mopsom koji je postao član porodice prije manje od mjesec, ali joj se već uvukao pod kožu i kao "dite" joj je. Ipak, slušateljima Happy FM-a priznala je kako bi se htjela ostvariti kao majka, da joj fali pjevanje u crkvi te da voli štiklu na gasu.



- Htjela bih biti mama. To mi je želja u naredne 2-3 godine, ali za to se prvo trebaju dogoditi velika ljubav i brak. Mislim da bih bila dobra majka, tako barem kažu moji ukućani. Da bi me osvojio, frajer mora biti frajer, ne preglasan, više samozatajan, ne volim ove što glumataju nešto, ali kada treba biti frajer da je frajer. Ne volim ni one koji se previše razmeću, koji moraju biti glavni u društvu, biži od takvih - govori pjevačica.