Bh. javne ličnosti o ramazanu: Zvijezde se povukle u porodično okruženje

- Ramazan je jedna oaza, to je moje sklonište od haosa koji živimo u ovom svijetu van tog mjeseca. Jedva čekam da dođe ta tišina, taj blagi, lijepi prekrivač da me malo smiri - rekao je Dino Merlin svojevremeno za „Avaz“.





Glumac u Beogradu

Adnan Jakupović za „Avaz“ je kazao da tokom ramazana ne nastupa.

- Uglavnom, kao i svi ostali, malo se i odmaram od posla. To mi je dobro došlo, jer sam zaista puno radio nakon korone. Svi smo čekali ramazan da se malo odmorimo i da se očistimo od kafanskih navika, ali i da malo treniramo - rekao je Jakupović.

Glumac Adnan Hasković govorio je ranije kako je ramazan prilika da se preispitamo i vidimo gdje su naše greške te da ih otklonimo na "servisu".

- Treba da zaronimo duboko u sebe i pronađemo svoje slabosti, da ih ustanovimo i ispravimo... Kako se ponašamo tokom ramazana, tako trebamo i nakon tog mjeseca - rekao je Hasković.

Glumac Izudin Bajrović trenutno je na snimanju druge sezone serije „Pjevačica“ u Beogradu.

Stvarne vrijednosti

- Ramazan je sveti mjesec kod muslimana. Ovaj mjesec se ibadeti i posti. Obavezni smo to izvršavati ukoliko smo vjernici. Često u našoj i svijesti ljudi oko nas taj post se na neki način smatra suzdržavanjem od jela i pića, ali ramazan je mnogo više od toga. Cilj je pročistiti se, duhovno se nadograditi, sjetiti se šta su stvarne vrijednosti u životu i šta je ono čemu treba da težimo. Ramazan je čišćenje duše, prije svega, i uzdizanje, približavanje duše Stvoritelju. Ja to govorim iz pozicije vjernika. Ima ljudi koji ne žele biti i ne doživljavaju to tako. Kod nas se sve to pokušava komercijalizirati, čak i Bajrami takvi postaju, uhvatila nas je ta neka moderna histerija, da se sve svodi na vanjski efekt toga. Za kraj, ramazan nam služi da se prisjetimo ko smo i šta smo – kazao je glumac za „Avaz“.

Pjevačica Šemsa Suljaković ističe da joj je ramazan drag mjesec.

- Sve miriše na somune, čuju se ezani sa svih strana, idemo kod djece na iftare. Najviše sam u Švedskoj, ali volim da sam u Sarajevu kad je ramazan. Danas se sve u vezi s ramazanom naglašava, prije je to bilo normalno - rekla je Suljaković za „Avaz“.

Ponosan na porodicu

- Na svijetu sve poštujem i nisam od onih koji pričaju da poste, a zapravo ne poste. Postiti i biti vjernik je nešto što čovjek treba pozdraviti i treba biti prava osoba za to. A, nažalost, ja za dosta stvari jesam, ali za post nekako ne, zbog zdravstvenih razloga. Imam neke druge stvari koje činim za ramazan da bih sebi olakšao to što ne postim. Ponosan sam na svoju porodicu, svog sina, jer on, otkad zna za sebe, posti. Ne samo da posti, zna se koje stvari, pored posta, čovjek treba ispuniti. Trudim se da na neki način olakšam post drugima – kazao je pjevač Šerif Konjević za „Avaz“.

Ramazan sa sinom

Selma Bajrami će ramazan iskoristiti kako bi odmorila tijelo i dušu. Uz post, ibadete, kako nam kaže, “resetirat će se na fabričke postavke“, kako bi ispunjena srećom krenula dalje.

Uvijek se tokom ramazana posveti onoj duhovnoj strani sebe, pa će tako biti i ove godine. Okrenula se vjeri, sebi, svom unutrašnjem zadovoljstvu. Uz prigodnu poruku za sve muslimane širom svijeta, Selma je objavila i svoju sliku na kojoj je pokrivena.

- Ramazan šerif mubarek olsun - poručila je te kazala kako u ramazanu prvenstveno traži svoj unutrašnji mir.

A što se tiče starateljstva nad sinom Darisom, Selma nam je otkrila da je uskoro čeka još jedno ročište, a ono što je čini sretnom jeste to što se uspjela izboriti da dijete viđa svake sedmice od četvrtka do nedjelje.

I ovo će, kaže, biti jedinstvena prilika da sa sinom provede divne ramazanske dane, uz sehure i iftare, uz želje da konačno, na narednom ročištu, koje bi trebalo biti održano polovinom aprila, dobije zajedničko starateljstvo.