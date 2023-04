Novinar i bodibilder Muhamed Mizić za "Avaz": Opet ću napasti Ginisa

- Da, što da ne. Čovjek bez cilja je čovjek prepušten drugim ljudima ili praznom prostoru. Vrijeme nam prolazi iz dana u dan, ne želim dopustiti da mi moderno doba i tehnologije dirigiraju dan. Ako isto to vrijeme mogu da provedem sa svojom porodicom. Na taj način zajedno dolazimo do ideja, procesa i realizacije. Bilo sportskih, privatnih ili profesionalnih.

Nekoliko medalja

Koliko ste titula osvojili do sada?

- Što se fitnesa tiče, do sada imam nekoliko medalja za druga i treća mjesta i par puta sam bio prvi u diviziji "men's physic -178cm". Par puta sam pokušao da se takmičim u biciklizmu, nisam uspio. Ali sam odvezao nekoliko maratona, uključuju počasni biciklistički maraton Bihać Srebrenica u roku od 24 sata. Volim te neke sportske izazove i mislim da me svaki izazov učini jačim i razumnijim u nekim stvarima. Iako ljudi to gledaju svako svojim pogledima.

Malo šale na kraju: Jeste li VI najjači uposlenik u Sivom domu?

- Sivi dom ima dobre sportiste. Ne znam jesam li najjači, ne smijem reći. Drago mi je što kolege s posla podržavaju svaku moje ideju, koliko god ludo nekad bilo...

Bitna je svaka minuta

Je li teško naporne treninge i TV rad dovesti u balans?

- Da, jeste. Naravno da jeste. Ali u svakom danu, ako su planirani treninzi, nikad neću otići na trening a da ne odradim obaveze na poslu, s porodicom, suprugom, djecom. U suprotnom, neću ni otići i odradit ću neki "kućni trening". U svakom poslu i životu je ključ dobra organizacija. Naravno, u ovim sportovima je bitna svaka minuta. Ali ne smeta mi što kaskam i što možda ne mogu koliko bih želio ili volio, to je sasvim ok. Radije ću se valjati po podu sa sinom, nervirati svoju stariju kćerku, nego sat vremena se pitati da li je ok što sam na treningu, a oni negdje drugo. Prioriteti.. to izgleda dođe godinama. I to mi je super.

Prikupili smo više od 4.000 KM za „Srce za djecu“, putem broja 17010 i linkova za donaciju koji su bili aktivni tokom trajanja pokušaja.