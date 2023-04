Anđelka se doselila sa sinom kod Marka: Evo šta komšije kažu o njima

View this post on Instagram

- Doselila se skoro sa sinom kod Marka. Izgledaju sretno, a što se trudnoće tiče, sve ide kako treba, više od toga ne smijem da pričam - kaže Anđelkina prijateljica.

Otkad je na trudničkom bolovanju, susjedi je češće viđaju. Sada je otputovala u Grčku kako bi malo uživala prije porođaja.

- Sretali smo je, ali nismo pričali. Sada je na putovanju, zna da joj poslije neko vrijeme nema mrdanja dok beba ne osnaži. Uvijek se javi i ostale komšije sa kojima se družim mi kažu da se uvijek nasmije i pozdravi ih - rekao je gospodin iz zgrade u kojoj glumica stanuje, a njegova supruga je dodala:

- Svo troje izgledaju kao sretna porodica i to i jesu. Koliko sam vidjela, Marko je divan prema njenom sinu, a i on je dobar dječak, brzo je prihvatio i prilagodio se, koliko mogu da primjetim. Njih dvojicu ponekad viđam i same da se vraćaju, on ga pokupi iz škole.