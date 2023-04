Milica Pavlović o "Grand" produkciji: Boli me što je moja diskografija ostala u njihovom vlasništvu

Srbijanska pjevačica Milica Pavlović nedavno je gostovala u jednoj televizijskoj emisiji u kojoj je prvi put iznijela detalje o suradnji s "Grand" produkcijom.

Ona je naime nakon devetogodišnjeg ugovora s njima ostala bez svog jutjub kanala.

- Moja diskografija, tri albuma su ostala u vlasništvu Granda, i mene to jako boli, i to svi znaju u Grandu. Bila sam izričita po tom pitanju da smatram da sve što imam sam uložila u albume. Niko mi ništa nije poklonio niti pomogao sem te prve pjesme koja me slijedovala kao finalistici "Zvezdi Granda". Bolno mi je da nemam ništa od te diskografije, generalno to je njihova svojina i to je bolno. Kad sam izašla iz devetogodišnjeg ugovora, u neku ruku sam bila praznih ruku. Mnogi su mi govorili da ostanem na tom jutjub kanalu, ali sam uvijek rekla ako ostanem, opet neko ima šapu nad tim kanalom - rekla je Pavlović u emisiji.