Toni Kolet (Colette) odigrala je niz emocionalno zahtjevnih i intenzivnih uloga tokom svoje karijere, no od jedne se uloge nije uspjela oporaviti čak dvije godine, piše "Unilad".



Horor drama

Iako su mnogi fanovi pretpostavili da je riječ o ulozi umjetnice minijatura Eni Graham (Annie Graham) u horor drami "Hereditary", Toni je otkrila da se nakon glumljenja u tom filmu osjećala skroz dobro, no da istu stvar ne može reći za svoju glumu u filmu "Miss You Already".