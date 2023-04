Životne partnerice Ronalda i Mesija pružile podršku Šakiri

View this post on Instagram

“Hvala svima koji su bili tu da me razvesele, da mi brišu suze, koji su me inspirisali i učinili da rastem. Hvala mojoj španskoj publici, koja me je uvijek obasipala ljubavlju i odanošću”.

Prije nekoliko sedmica, supruga Lionela Mesija, Antonela Rokuzo, ostavila je komentar ispod Šakirine objave na društvenim mrežama nakon što je Kolumbijka objavila pjesmu, a sada je Ronaldova Georgina lajkala Šakirin najnoviji post, koji je do sada prikupio preko tri miliona lajkova.