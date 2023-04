Umrla hrvatska voditeljica: Hospitalizovana nakon TikTok izazova

View this post on Instagram

Mediji navode da je pokušana i reanimacija.

Ona je, kako prenose, oko 20 sati doživela još jedan infarkt i reanimacija i pokušaj oživljavanja koji je trajao oko pola sata nije uspio.

Završila sva u krvi

Slađana je prije dva dana hospitalizovana nakon što je doživjela nezgodu dok je snimala video za TikTok.

Izazov koji je prihvatila pokazao se kao prezahtjevan za nju te je završila sva u krvi. Slađa je hospitalizovana, a nakon ukazane ljekarske pomoći na društvenim mrežama je podijelila dvije fotografije od kojih ju je na jednoj od njih moguće vidjeti sa zavojima.

- Nikad nisam lagala. Otišle su noge i svašta nešto. Inače za ubuduće… pa valjda me toliko poznajete i znate da nikad ne cvilim. To što vam nisam odmah sve rekla, to je jer me doktori svako malo za**bavaju, j**em ti Tik Tok izazove - napisala je Slađa tada.