Radnik kojeg su izbacili iz kviza da ne pobijedi odbio besplatno putovanje u Egipat

Vladimir Krnač, građevinski radnik, privukao je veliku pažnju nakon što su ga saigrači izbacili iz igre nakon što je tačno odgovorio na 22 odgovora. Vladimir je odbio putovanje u Egipat koje mu je trebala finansirati TV Prva.

-Sve je to u redu, ali morat ću to sve odbiti, malo me je blam. Ja sam u prijavi morao navesti na što i gdje ću potrošiti novac i palo mi je na pamet da bih otputovao u Egipat, što jest moja želja već dvadesetak godina. I eto, taj Egipat je ispao tema dana, rekao je Vladimir za Telegraf.

Video isječak iz takmičenja širio se društvenim mrežama, a mnoge je oduševila reakcija Nikole Koje koji je rekao da ga je sramota da mora da mu kaže da napušta takmičenje.

-Te zadnje riječi koje je istaknuo, kada sam ispao, to će mi ostati do kraja života i mogu reći da je moja kviz-karijera obogaćena time što je on... I svaka mu čast, i kao glumcu i kao čovjeku, poručio je Vladimir. "Meni je neugodno", rekao je voditelj nakon odluke Vladimirovih suigrača.

Vladimir je nezaposlen, te ima povremene poslove, snalazi se kako najbolje zna. Nakon kviza Najslabija karika dobio je brojne ponude za posao.

-Ponude pljušte sa svih strana. Da, ja se bavim građevinom, jest da je teško, ali ja sam u tome tridesetak godina, tako da sa 60 godina mislim da je kasno za neki novi početak, zaključio je.