Kako je govorio Springer: Uništo sam pop kulturu, valjda u paklu nije toliko vruće

Američki televizijski voditelj Džeri Springer (Jerry) umro je u 80. godini u svojoj kući u Čikagu nakon kratke bitke s karcinomom. Iako se njegova emisija The Jerry Springer Show već godinama ne prikazuje, mnogi će je zauvijek pamtiti zbog raznih kontroverzama koje su se u njoj događale.

Springer se već godinama nije bavio tim poslom i u penziji je otkako su mu ukinuli emisiju 2018. godine, a prošle je godine gostovao u jednom podcastu, u kojem se izvinio zbog problema koje je njegova emisija stvorila, ali se i našalio.

"Lako izgorim"

U novembru 2022. godine Springer je u podcastu Behind the Velvet Rope kod Davida Yontefa rekao da ipak malo žali zbog The Jerry Springer Showa i da se nada da zbog njega neće završiti u paklu. Našalio se i da je njegova emisija vjerovatno uništila pop kulturu, a voditelj ga je upitao smatra li se začetnikom rijaliti televizije.

- Ma ne. Zapravo se izvinjavam. Žao mi je. Što sam to napravio? Uništio sam kulturu. Samo se nadam da u paklu nije tako jako vruće jer ja lako izgorim. Imam blijedu put i to me nekako brine - našalio se Springer.

Džeri je 27 godina vodio The Jerry Springer Show, koji je bio poznat po kontroverznim temama. Prvo se fokusirao na politička pitanja, a kasnije se počeo baviti temama o preljubima. Nerijetko je dolazilo do fizičkih sukoba i psovki. Zbog toga se njegov show smatra jednim od najkontroverznijih u historiji, ali i jednim od najgledanijih.

Testovi očinstva

Jedno vrijeme The Jerry Springer Show bio je gledaniji i od emisije Opre Vinfri.

U emisijama su se otkrivali rezultati testova očinstva, da muž vara ženu s njenom majkom, da je suprug zapravo žena, a supruga muškarac... Gosti su se s rodbinom valjali po podu, tukli, grizli, a onda bi se umiješao tjelohranitelj. Publika bi za to vrijeme glasno navijala: "Jerry, Jerry, Jerry!"

Zbog showa u kojem su gosti svojim priznanjima nerijetko šokirali publiku, kritičari su Springera optuživali da potiče najniže ljudske strasti.

Prije karijere voditelja Springer se bavio politikom. Godine 1970. vodio je kampanju za američki Kongres, a godinu dana kasnije izabran je za člana Gradskog vijeća Sinsinatija. Godine 1977. postao je gradonačelnik Sinsinatija te je služio jedan mandat.