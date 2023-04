Robi Vilijams priznao da nema intimne odnose sa suprugom: Prije smo bili nezasitni

Britanski pjevač Robi Vilijams (Robbie Williams) i njegova supruga Ejda Fild (Ayda Field) priznali su da se gotovo nikad nemaju intimne odnose. Bivši pjevač grupe "Take That" za svoj smanjeni libido okrivljuje injekcije testosterona koje su pogoršale njegovu depresiju.

U zajedničkom intervjuu, koji prenosi "Daily Mail", par je inzistirao na tome da su istih stavova po pitanju intimnosti te da su zadovoljni nedostatkom aktivnosti u spavaćoj sobi.

Zabavan period

- Svi znaju da nema seksa nakon braka. To je jednostavno tako. Neko sam vrijeme morao primati injekcije testosterona, jer sam ovisnik, ali to je moralo prestati. Razvili su mi se mišići ramena i počeo sam izgledati kao vratar. Nije to dobro izgledalo. Ali seks dok sam bio na testosteronu bio je nevjerojatan. I bio je takav cijelo vrijeme. Bili smo nezasitni. Ipak, to pokazuje koliko smo zaljubljeni jedno u drugo, jer dok sam uzimao testosterone, nismo mogli skinuti ruke jedno s drugog", priznao je Robi u intervjuu za "The Sun".

Istakao je da je to bio zabavan period.

- Nedostaje mi to. Sada, kad ponekad sjedimo zajedno na kauču, Ejda se zna okrenuti prema meni i reći mi - trebali bi se poseksati. A ja sjedim tamo, jedem mandarinu i samo sliježem ramenima. Pa, znaš, ponekad i pokušamo - dodao je pjevač.

43-godišnja glumica koja se udala za pjevača 2010. rekla je:

- Mislim da ljudi brkaju seks s intimnošću. Uvijek se mazimo i ljubimo, držimo za ruke i dodirujemo jedno drugo dok gledamo televiziju na sofi, ili film, ili bilo što drugo. Intimnost je važna, značajna strana ljubavi. Sretni smo.

Napokon sretan

Inače, Robi se nedavno pohvalio svojim isklesanim tijelom u videu koji je objavio na društvenim mrežama, a do toga je došlo samo nekoliko mjeseci nakon što je otkrio da se "vječito bori s kilogramima".

Još u septembru prošle godine priznao je da je napokon sretan zbog gubitka kilograma. Pjevač, koji je u prošlosti otvoreno govorio o svojoj ovisnosti o hrani i drogama, dodao je i da je konačno naučio prihvatiti sebe.

Prošle je godine izdao album "XXV", a upravo se vratio s turneje kojom obilježava 25 godina samostalne karijere. Pjevač, koji je već 20 godina trijezan, otkrio je i da je konačno naučio prihvatiti samoga sebe nakon brojnih borbi u prošlosti.