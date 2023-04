Marčeta: Svi se sa uživanjem bave plesom, od onih najmlađih do najstarijih

U Bosni i Hercegovini se veliki broj ljudi bavi plesom, već dugi niz godina se gradi plesna scena i može se reći da od male djece, od tri godine, pa do ljudi u poznim godinama svi uživaju u ljepotama muzike i plesa, od hip-hopa, break dencea, latino plesova kao što su cha cha cha, rumba pa do standarnih plesova kao što su engleski i bečki valcer, kazao je u razgovoru za Fenu u povodu 29. aprila, Svjetskog dana plesa, nekadašnji svjetski prvak u plesu Vedran Marčeta.

- Svi se sa uživanjem bave plesom, od onih najmlađih do starijih – kaže Marčeta.

Ističe da je za njega ples život.

- Ja se profesionalno bavim plesom, tako da mogu reći da sam jedan od onih rijetkih ljudi koji se stvarno bave onim što vole, onim u čemu uživaju i žive taj život. Tako da je za mene to život. Naravno, i za mnoge naše članove znam da im ples predstavlja jedan veliki dio života. Neko to gleda kao rekreaciju, neko kao na duševni odmor, a imamo i mnoge članove koji se rekreativno bave plesom, kojima je to veliki dio života i koji nalaze u plesu neki svoj mir i uživanje - rekao je on.

Putovanja svijetom

Marčeta dalje kaže da se dosta putuje diljem Evrope i svijeta, a može se reći i da se razvila jedna jako lijepa scena u Sarajevu i BiH.

- Imamo i velike festivale u BiH kako društvenih tako i takmičarskih plesova. Stvarno mogu reći da ples ide naprijed i da se mi kao plesni radnici zaista trudimo da dižemo ples vemenom na sve veći nivo – istaknuo je.

Najvažnije takmičenje plesačima je državno prvenstvo jer se kroz njega stiče mogućnost pokazivanja na evropskim i svjetskim prvenstvima. Međutim, u Bosni i Hercegovini postoji zavidan broj internacionalnih plesnih takmičenja gdje dolaze gosti iz čitave Evrope i svijeta.

Turniri na visokom nivou

- Imamo jako lijepe turnire na visokom nivou, tako da smo potpuno u ravni sa svim evropskim takmičenjima - kazao je Marčeta u razgovoru za Fenu.

Svjetski dan plesa slavi se od 1982. godine. UNESCO-ov Međunarodni odbor za ples Međunarodnog kazališnog instituta za ples ITI pokrenuo je ovu inicijativu, a izabrao je dan rođenja začetnika modernog baleta i jednoga od najvećih plesnih reformatora Jeana Georgesa Noverrea za Svjetski dan plesa.

Osnovna ideja tog dana je podsjećanje javnosti na ples kao umjetnički oblik izražavanja te uživanje u njegovoj univerzalnosti koja prevladava sve političke, kulturne i etičke prepreke.