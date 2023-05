Mile Kitić i Sandra Afrika ponovo zajedno nakon 15 godina

Podsjetimo, špekuliralo se da je Sandra kod Mileta dobila otkaz jer ju je njegova supruga Marta Savić "otjerala" i počupala joj nadogradnju, što je Afrika vrlo brzo demantovala. Ipak, Sandra i Mile se nisu rastali u dobrim odnosima, a pjevačica je svojevremeno otkrila koji njegov gest ju je posebno povrijedio.

- Ja sam samo bila uvrijeđena na tom početku kad on meni nije pomogao u tome nekom smislu. Meni nije trebala finansijska pomoć, niti ništa tome slično, nego prosto da me najavi kod Marine Tucaković, pošto je ona meni pisala pjesmu "Afrika", a oni su bili super tada, da me najavi samo, da je zove i da kaže da ću ja da dođem i da želim pjesmu. Prosto je lakše. To je pet minuta razgovora i sto dinara kredita, ali to nisam dobila, tako da sam se jedino na to naljutila - objasnila je pjevačica svojevremeno.