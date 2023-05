Nataša Šavija se oglasila iz bolnice: Karić je naišao na pogrešnu osobu

View this post on Instagram

- Nova operacija zakazana je za sutra. Primam lijekove za bolove, infuziju, antibiotike, tako da mogu da kažem da sada nemam bolova. U pitanju je operacija jagodične kosti koja je polomljena - rekla je Šavija.

Poručila je da je Stefan naišao na pogrešnu osobu.

- Ono što mogu da garantujem da ću se baviti time sve dok se pravda ne istjera i nasilnik ne završi kako zakon nalaže, a znamo svi da to nije nanogica, makar imala 10 advokata! Javnost će biti obaviještena kad za to dođe vrijeme. Za nauk ženama da se ne plaše, ne šute, ne povlače tužbe i ne opraštaju nasilnicama. Ja nisam jedna od tih, a neka ne budu ni one - rekla je Nataša za "Kurir".