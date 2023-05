Ako bude proglašen krivim zbog plagijata, Ed Širan će odustati od muzičke karijere

Ed Širan (Ed Sheeran) nije kopirao pjesmu "Let's Get It On" Marvina Geja (Gayea) kada je komponovao "Thinking Out Loud", odluka je američkog suda.

Britanski muzičar optužen je da je ukrao elemente pjesme za svoj veliki hit iz 2014., a nasljednici Marvina Geja i autora pjesme Eda Tovsenda (Townsenda) tvrdili su da im Širan, "Warner Music Group" i "Sony Music Publishing" duguju novac zbog kršenja autorskih prava.

Širan je, navodno, na suđenju u Njujorku rekao da će, bude li proglašen krivim, odustati od muzičke karijere.

- Ako se to dogodi, ja sam gotov, prestajem - rekao je kada su ga upitali koliko mu je suđenje na Saveznom sudu na Menhetnu važno, prenosi "BBC".